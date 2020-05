Gianfranco Rotondi: “Il governo ha un piede nella crisi”

Renzi proverà a far cadere Conte, subito. Perché, vi chiederete. È presto detto: il senatore di Rignano è un democristiano come me e come Conte, sa che esiste una prateria al centro, e che lui non riesce a conquistarla col suo partitino (così come non ci sono riuscito io con tanto di scudo crociato e benedizione di Berlusconi)