Baretta (Mef) le esigenze rappresentate dalla Filiera Immobiliare troveranno il massimo ascolto

Agenpress. Nel salutare gli intervenuti al meeting Re Mind il Sottosegretario al Mef Pier Paolo Baretta ha rivolto “un saluto all presidente Paolo Crisafi e tutti voi, partecipanti a questo think tank organizzato da Re Mind sui temi economici durante la crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria tuttora in atto.

La Filiera immobiliare che rappresentate ha estremo bisogno di attenzione e di risposte per consentire agli operatori e ai professionisti di un settore strategico per il nostro Paese di riprendersi ed essere volano per l’Economia Italiana.

Stiamo fronteggiando, come Ministero dell’Economia, criticità forse mai così gravi dal dopoguerra.

Lo stiamo facendo mettendo in campo tutte le risorse possibili e superando ritardi che si sono accumulati negli anni passati”.

Ha poi proseguito il Sottosegretario Baretta “Le esigenze che rappresentate troveranno certamente il massimo ascolto, in linea con una consolidata prassi di apertura e confronto con i soggetti e le rappresentanze sociali qualificate con cui il Governo dialoga.

Solo da questo confronto, infatti, potremo recepire le ulteriori esigenze provenienti da chi lavora quotidianamente in settori strategici per la nostra economia.

Auguro pertanto a tutti voi un proficuo lavoro e assicuriamo che proseguiremo la massima attenzione alle proposte e ai contributi che Re Mind ci farà pervenire”.