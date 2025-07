Serafino Sorrenti (Capo Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato Innovazione Tecnologica e Transizione Tecnologica) a “L’Italia che abiteremo by Remind”

AgenPress. Si è conclusa il 9 luglio 2025 la giornata di approfondimento dell’iniziativa “L’Italia che abiteremo by Remind” presso Palazzo Inail a Roma, un incontro che rappresenta un’importante occasione di confronto tra Rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni insieme a Imprenditori, Manager e Professionisti con l’obbiettivo di individuare linee guida e buone pratiche per il benessere e la sicurezza di Famiglie e Imprese; ciò al fine di favorire il processo di trasformazione degli stili di vita nei luoghi, spazi, territori e città in cui le Persone vivono, operano e transitano.

Tra i main speakers anche Serafino Sorrenti Capo Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale che ha così dichiarato: “Gentile Presidente, cari relatori, gentili partecipanti, sono davvero dispiaciuto di non poter essere con voi oggi, a causa di un impegno istituzionale che mi trattiene altrove. Desidero comunque farvi arrivare il mio saluto più cordiale e la mia vicinanza, anche a distanza, a questa importante iniziativa promossa da REMIND.

Ringrazio di cuore il Presidente Paolo Crisafi per l’invito e, soprattutto, per la sua instancabile dedizione nel guidare un percorso che unisce sostenibilità, innovazione e visione strategica.

Un grazie sincero anche a tutti i relatori e relatrici che oggi arricchiscono il confronto con le loro competenze e prospettive. È proprio da queste occasioni di dialogo trasversale che nascono le sinergie più preziose per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Se fossi stato presente, avrei voluto condividere alcune riflessioni che mi stanno particolarmente a cuore:

“Credo profondamente che la trasformazione digitale e la transizione ecologica non debbano essere affrontate separatamente, ma come parti integranti di un’unica visione sistemica. L’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, l’efficienza delle infrastrutture digitali: tutto ciò ha senso solo se è al servizio di un progresso che sia anche sostenibile, trasparente e inclusivo.

La sicurezza, oggi, non può più essere considerata soltanto un presidio tecnico: è un valore culturale, ambientale e sociale. È una responsabilità condivisa che richiede approcci etici, lungimiranti e concreti.”

In questo scenario, i data center rappresentano non solo infrastrutture strategiche, ma anche un banco di prova per la nostra capacità di gestire responsabilmente l’energia, i dati e le scelte che li alimentano. Solo dati ben custoditi, gestiti in modo sicuro ed etico, possono contribuire a una vera sostenibilità digitale. Vi auguro quindi buon lavoro e una giornata ricca di stimoli, idee e nuove collaborazioni. Con l’auspicio di poter partecipare personalmente a una delle prossime occasioni promosse da REMIND, vi saluto con stima e gratitudine.”

L’Italia che abiteremo è organizzata e promossa da Remind, associazione delle buone pratiche dei settori produttivi della Nazione, e i contributi dei protagonisti dell’iniziativa andranno ad arricchire il “Libro bianco su Sicurezza, Sostenibilità, Innovazione e Investimenti” messo a disposizione dei Decisori per le linee strategiche e le politiche industriali per la crescita dello Stato.

Paolo Crisafi Presidente di Remind: “Abitare non significa solo risiedere in uno spazio, ma prenderne parte. È costruire senso nei luoghi, generare relazioni, custodire memoria e futuro. È un gesto culturale, economico e sociale che implica cura, visione e responsabilità. Significa valorizzare il patrimonio urbano e rurale, trasformare gli spazi in ambienti sani, sicuri, sostenibili, accessibili e connessi ai bisogni delle famiglie, delle imprese e delle comunità.

Con l’iniziativa L’Italia che abiteremo, vogliamo contribuire a delineare politiche pubbliche e strategie industriali che, partendo dalle buone pratiche dei settori produttivi, guidino la trasformazione dell’Italia rendendola sempre più capace di offrire benessere e sicurezza a tutti i cittadini.”