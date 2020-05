Liuzzi da Cobul spinta decisiva a connettività di imprese, famiglie e scuola

Agenpress . Il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Mirella Liuzzi ha partecipato oggi, in videoconferenza, alla riunione del Cobul, nel corso della quale è stato dato il via libera a una rimodulazione del piano banda ultralarga per favorire la connettività di imprese, famiglia e scuole in questa fase emergenziale.

Sbloccati, inoltre, i voucher per la connessione a banda ultralarga per 2,2 milioni di famiglie e 450 mila imprese in tutta Italia. Nello specifico saranno previsti contributi pari a 500 euro per le famiglie con ISEE sotto i 20 mila euro, comprensivi anche della dotazione di un tablet o pc e contributi di 200 euro per le altre famiglie, mentre per le imprese vengono previsti 500 euro per la connettività ad almeno 30 mega e 2000 euro per quella a 1 giga.