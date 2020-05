Coronavirus, Scandurra: “Immigrati irregolari danno problemi in quarantena”

Il giornalista concorde con la linea di Mario Giordano che su ReteQuattro evidenzia la sequela di problemi dell’immigrazione incontrollata e scellerata

Agenpress. “Gli immigrati irregolari sono un problema, e l’Italia ha ben altri problemi cui pensare che cercare continuamente nuovi centri di accoglienza per gente pericolosa e priva di alcuna regola di civile convivenza.

Quanto mostrato ieri sera in onda dal valente Mario Giordano a ‘Fuori dal Coro’ ha dell’assurdo, dell’incredibile, dell’intollerabile: pretendono più cibo, trasformano i quartieri in bombe a orologeria per gli italiani residenti, mentre i rom fanno feste imperterriti, baccano e fuochi d’artificio con i nostri chiusi in casa a rispettare i decreti del Governo.

Ma scherziamo? Mi piacerebbe vedere che fine avrebbero fatto se fossero stati in Cina anziché qui. E’ ora di dire basta, anche per tutelare le nostre Forze dell’Ordine da un superlavoro gravoso e rischioso che potremmo evitare, se solo la piantassimo di fare dell’Italia la latrina pubblica d’Europa. Il Paese ha bisogno di pensare solo a sé stesso in questo drammatico momento. Di difendere il popolo dal rischio malattia e povertà, anziché preoccuparsi di una massa di sbandati che nulla c’entrano con noi e le nostre radici, senza riguardo per i nostri valori civili e cristiani”. Lo afferma in una nota quotidiana ad Agenpress il giornalista e saggista Maurizio Scandurra.