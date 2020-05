Lazio. Attivo il servizio veterinario “Sos Pets”, per cure oncologiche e assistenza a domicilio

Agenpress – E’ attivo il servizio Sos Pets che, primo in Italia, fornisce Hospice per cure oncologiche e assistenza a domicilio a tutti gli animali domestici, attivo 7 giorni su 7, è partito in fase sperimentale nella regione Lazio per estendersi presto in tutta Italia. La prenotazione si effettua on line sul sito www.sospets.eu.

Veterinari e personale tecnico sanitario si prenderanno cura degli amici a 4 zampe direttamente a casa, evitando ad animali e padroni lo stress del trasporto necessario anche per una semplice iniezione, prevista da una terapia, o per il richiamo di un vaccino.

Il servizio si occupa di un’assistenza completa che va da interventi importanti per la salute del pet, che prevedono ad esempio l’hospice, ad una semplice richiesta di toelettatura o di un taglio di unghie fatto da professionisti.

“Si tratta di un servizio all’avanguardia – spiega il veterinario Maurizio Albano, ideatore del progetto – che viene incontro anche alle necessità e ai disagi di chi, ad esempio, ha un animale con disabilità e che potrà così dare una continuità alle cure evitando tutti i disagi legati al doversi recare in clinica. Utile anche per chi ha problemi di orario di lavoro che non gli consentono di occuparsi delle necessità di salute del proprio animale con elasticità ed una presenza costante. In particolare l’Hospice offre un piano sanitario che accompagna l’animale nella suo ultimo periodo di vita e aiuta la famiglia a prepararsi e a prendere la decisione migliore per il proprio amico a 4 zampe. Anche in questa fase emergenziale, speriamo che il servizio possa essere di aiuto per avere interventi a domicilio di personale qualificato, senza le difficoltà logistiche di doversi spostare”.