Alitalia, Uiltrasporti: bene dichiarazioni investimenti, ora decreti, provvedimenti e dialogo

Agenpress. “La notizia sulla entità dell’investimento dello Stato nella newco Alitalia annunciata da Patuanelli, va nella giusta direzione”.

A dichiararlo il Segretario generale, Claudio Tarlazzi, e il Segretario nazionale, Ivan Viglietti, della Uiltrasporti che spiegano: “Sono indispensabili investimenti massicci nei pilastri del business del Trasporto Aereo, quali le aree del volo, relativamente alla flotta, delle manutenzioni, del cargo e dell’handling, affiancati da un piano industriale sfidante, un management capace, un urgente intervento regolativo della concorrenza sul mercato italiano e infine l’ingresso della newco in una grande alleanza con parità di condizioni rispetto alle altre compagnie, che riconosca il valore del vettore e del mercato italiano.

“Intanto, ci aspettiamo che già nel decreto maggio trovi risposta l’urgenza che abbiamo segnalato ai Ministri competenti, riguardo il finanziamento del fondo di solidarietà del Trasporto Aereo.

“Ieri abbiamo sottoscritto l’accordo Cigs di Alitalia – proseguono i due Segretari della Uiltrasporti – compiendo un forte sforzo, gettando il cuore oltre l’ostacolo nell’interesse dei lavoratori e del Paese, per creare condizioni di dialogo con il Governo, con il quale intendiamo ragionare sul come far nascere la newco garantendo la totale occupazione.

“Nell’immediato, ci aspettiamo che il Ministero faccia altrettanto, mantenendo gli impegni di sbloccare immediatamente i decreti attuativi che attendiamo da mesi, affinchè tutti i 6.000 lavoratori di Alitalia possano ricevere il sostegno al reddito che aspettano da oltre 6 mesi”.