Coronavirus. Mascherine a “prezzo calmierato” solo in una farmacia su quattro

Che le mascherine siano destinate a tenerci compagnia nei prossimi mesi è ormai assodato, ma quanto ci costerà proteggerci? Nonostante lo sforzo per cercare di venire incontro ai consumatori, quello delle mascherine “a prezzo calmierato” da 50 centesimi di euro continua a essere un tema che di chiaro ha ben poco.

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di ripercorrere le tappe, perché lo scorso 2 maggio Domenico Arcuri, Commissario straodinario nominato per far fronte all’emergenza Covid-19, annuncia l’arrivo dal 4 maggio di mascherine chirurgiche a 50 centesimi di euro in 50.000 punti vendita in tutta Italia. Dopo qualche giorno di botta e risposta tra le associazioni di categoria e lo stesso Arcuri, è stato stabilito che il prezzo di 50 centesimi è da intendersi Iva esclusa, il che si traduce con un prezzo finale per l’utente di 61 centesimi per ogni mascherina. Ma questo non è stato l’unico aspetto a destare confusione. C’è infatti il problema degli approvvigionamenti, dato che per rientrare in questa categoria le mascherine chirurgiche devono avere il marchio CE o essere conformi a quanto previsto dall’Istituto superiore di sanità: questo fa sì che i dispositivi non si trovino facilmente, anche a causa della mancata distribuzione da parte della Protezione civile. C’è infine la questione legata alla vendita e al ricarico di farmacisti e distributori: l’ultimo accordo siglato tra Arcuri, Federfarma e Adf che stabilisce i margini di di guadagno per distributori (2 centesimi a mascherina) e farmacisti (10 centesimi). Ma sarà sufficiente questo chiarimento per trovare nei punti vendita le mascherine a prezzo calmierato? A distanza qualche settimana dalla precedente rilevazione, siamo andati a verificarne la disponibilità nei negozi e online.

Farmacie e supermercati: l’indagine in 10 città

Abbiamo verificato la disponibilità delle mascherine da 0,61 centesimi di euro e degli altri dispositivi di protezione in 200 tra farmacie e parafarmacie e in 60 supermercati di 10 città italiane. La presenza nei punti vendita e i prezzi sono stati verificati tra il 4 e il 6 maggio a Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino. Le mascherine “di Stato” a prezzo calmierato di trovano in una farmacia su quattro (il 26% del campione): parliamo prevalentemente di mascherine chirurgiche a tre strati e in un solo caso di mascherine più leggere. In linea generale la disponibilità di mascherine chirurgiche e simili è peggiorata: rispetto a due settimane fa erano presenti in due farmacie su 3 (66%) e adesso solo in una farmacia su 4 (26%).