Dl maggio. Centinaio (Lega). E’ una farsa. Regolarizzazione stranieri? Tanti italiani interessati a lavorare nei campi

Agenpress – “E’ un decreto farsa. Doveva essere il decreto aprile, adesso è diventato decreto maggio. Franceschini ha detto che è slittato di pochi giorni. Intanto però le aziende chiudono”.

Così il senatore della Lega Gianmarco Centinaio, ex ministro dell’agricoltura e del turismo su Radio Cusano Campus.

Sulla regolarizzazione degli stranieri per il lavoro nei campi. “In questo momento noi abbiamo tanti cittadini italiani che sono a casa disoccupati, alcuni percepiscono il reddito di cittadinanza, altri la cassa integrazione, ci sono studenti universitari, ci sono i pensionati. Se facessimo strumenti legislativi a livello di lavoro per permettere a queste persone di poter andare a lavorare in agricoltura, retribuiti come Dio comanda non come schiavi, io penso che ci siano tanti italiani che possano essere interessati. Coldiretti in Veneto ha fatto una call per chiedere se ci fosse qualcuno interessato e 1500 italiani in meno di una settimana hanno detto che sono disponibili. Poi è normale che se si vuole avere la manodopera a bassissimo costo, gli unici che si prestano sono gli extracomunitari irregolari. Il ministro Bellanova non sta facendo niente per l’agricoltura e si è incaponita sull’argomento lavoro, che non è competenza del ministero dell’Agricoltura, ma del ministero del Lavoro e semmai del ministero dell’Interno. Il ministro Bellanova pensa di essere un pluriministro”.