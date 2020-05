Sanatoria migranti? da Bellanova a Salvini, a guadagnarci è sempre il padrone

Agenpress. Stupisce il basso livello che raggiunge la classe politica ed economica dominante ogni volta che si parla di immigrazione. Da una parte lo spauracchio dell’invasione, dall’altra un utilitarismo che porta a cercare solo braccia. Il dibattito sulla regolarizzazione, la selezione delle categorie di lavoratori e lavoratrici da prendere temporaneamente e quelli da scartare è frutto di una logica padronale.

Secondo l’ultima bozza governativa, ripercorrendo gli errori fatti in passato, sarà un “datore di lavoro” a decidere chi regolarizzare. Un padrone che potrà permettersi di far pagare al lavoratore i 400 euro richiesti per essere presi, l’importo forfettario dei contributi, di far risultare in busta paga che si lavora la metà delle ore effettive. Rifondazione Comunista ha una semplice proposta: è chi lavora che deve autonomamente potersi regolarizzare senza oneri e imponendo al datore di lavoro le spese per sanare quanto dovuto all’INPS.

E poi sanatoria anche per chi oggi non lavora con un permesso per attesa occupazione che permetta anche iscrizione anagrafica e al SSN e, insieme lotta reale al caporalato e al lavoro nero. Migliori condizioni di vita per chi oggi è più ricattabile è un passaggio fondamentale per affermare il diritto ad un lavoro dignitoso per tutte/i Né Bellanova né Crimi quindi, serve un sindacato e una sinistra di classe che operi per l’unità di chi lavora

Maurizio Acerbo, Segretario nazionale

Stefano Galieni, Responsabile immigrazione, Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea