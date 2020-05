Dalle immagini Silvia Romano sembra nascondere una gravidanza

Agenpress. Silvia Romano scesa dall’aereo indossava una tunica islamica coperta da un’ampia mantella verde.

Dalle immagini si vede il continuo toccarsi la pancia. Inoltre un notevole ingrassamento del corpo “fa pensare che la cooperante italiana sia incinta”-

Potrebbe essere stata costretta anche a sposare uno dei suoi carcerieri, circostanza che lei avrebbe smentito parlando all’intelligence italiana.

E sui social tutti si domandano “ma Silvia Romano è; incinta?”. A far discutere ci sono due elementi che si vedono chiaramente nel video postato su Twitter dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: Silvia indossa il vestito tipico islamico, molto largo, che però non riesce a nascondere una rotondità sospetta. Secondo: come fanno spesso le donne in gravidanza, la giovane cooperante milanese continua ad accarezzarsi la pancia. Solo una coincidenza? Può essere.

C’è chi suppone che qualcuno possa averla violentata, chi invece pensa che durante la prigionia si sia innamorata, convertita e di conseguenza sia rimasta incinta.

“Comunque secondo me è incinta”, “Ah ecco perché è stata rimpatriata, è in dolce attesa”, “Mi sbaglierò, ma credo sia incinta”, “Anche a voi sembra incinta? Si toccava continuamente la pancia”, “Se fosse davvero incinta, sarebbe un ulteriore trauma da superare”, “Domanda stupida, ma è tornata da sola oppure sono in due?”, “Silvia Romano si toccava la pancia durante l’intervista e secondo me non è perché si sente ingrassata”.