Coronavirus. La pandemia ha reso visibili i pugnali della Cina, smettiamo di sorridere

Agenpress – “Nascondi il tuo pugnale dietro un sorriso.” Secondo un classico testo cinese sulla strategia geopolitica, si dovrebbero incantare i nemici mentre si muovono in segreto contro di loro. Questo principio riassume il modo in cui Pechino ha manipolato e usurpato le istituzioni internazionali per decenni per promuovere le sue ambizioni geopolitiche e mascherare la sua tirannia comunista.

La pandemia di coronavirus ha permesso al mondo di vedere il deficit di supervisione della stretta del Partito Comunista Cinese sull’Organizzazione Mondiale della Sanità. Come è stato notato nella cronologia di copertura del coronavirus della nostra organizzazione , l’OMS ha promosso e aiutato a legittimare le bugie del PCC sin dalla nascita del virus.

A dicembre, medici cinesi come il dottor Li Wenliang hanno iniziato a suonare campanelli d’allarme per il virus e Taiwan ha riportato prove di trasmissione tra gli esseri umani sia all’OMS che alle autorità cinesi. Eppure, fino a metà gennaio, l’OMS ha ripetuto senza dubbio l’affermazione di Pechino secondo cui non esistevano prove della trasmissione da uomo a uomo. L’organizzazione ha esortato i paesi a non chiudere i confini con gli stranieri dalla Cina, anche se lo stesso presidente Xi Jinping aveva interrotto i viaggi da Wuhan in Cina. Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ebbe persino il coraggio di esprimere fiducia nella qualità delle indagini cinesi e di elogiare gli sforzi della Cina a fine gennaio.

Ai sensi dei regolamenti sanitari internazionali del 2005, che l’OMS è responsabile dell’applicazione, gli Stati membri sono tenuti a notificare all’OMS entro 24 ore dalla valutazione di eventuali eventi che potrebbero costituire un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. L’inerzia dell’OMS nella copertura della pandemia è costata decine di migliaia di vite e decine di milioni di mezzi di sussistenza. E questa non è la prima volta che l’OMS ha assistito a una disinformazione di Pechino in merito a problemi sanitari globali.

I regolamenti sanitari internazionali erano già stati rafforzati all’indomani dell’epidemia di SARS per eliminare la possibilità di un futuro insabbiamento. Eppure l’OMS non è riuscita a indagare adeguatamente su eventuali prove di una potenziale epidemia settimane dopo la sua comparsa. L’OMS ha dichiarato ufficialmente il coronavirus una pandemia globale l’11 marzo, ma il 25 marzo Tedros ha ammesso che “il tempo di agire è stato in realtà un mese fa, due mesi fa”.

A causa delle obiezioni di Pechino, l’OMS ha anche messo da parte Taiwan: una democrazia avanzata la cui risposta alla pandemia è stata esemplare, incluso il suo allarme tempestivo all’OMS sul virus. È stato respinto dalla partecipazione all’organizzazione. Secondo i rapporti, Taiwan ha visto solo centinaia di casi rispetto alle migliaia che i paesi più sviluppati hanno confermato.

La negligenza dell’OMS nell’investigare l’emergenza del virus ha portato a una critica internazionale senza precedenti dell’organizzazione e in particolare di Tedros – un membro di un partito politico maoista dell’Etiopia che aveva precedentemente annullato la notizia di focolai di colera in Africa.

Il mese scorso, il presidente Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero bloccato i finanziamenti all’OMS. Inoltre, un gruppo di senatori statunitensi ha inviato a Tedros una lettera sulla loro indagine sulla risposta internazionale all’OMS al virus, in particolare quella dell’OMS. Altri governi, tra cui Giappone e Australia, hanno criticato la sua risposta. Giustamente, il vice primo ministro giapponese l’ha definita “Organizzazione cinese della sanità”.

Questa complicità dell’OMS nella copertura cinese della pandemia di coronavirus è la punta dell’iceberg riguardante una crescente mancanza di supervisione delle pratiche cinesi in materia di diritti umani presso le organizzazioni internazionali. Proprio il mese scorso, la Cina è stata nominata membro del gruppo consultivo del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, incaricato di nominare esperti indipendenti in materia di diritti umani. È scandaloso che un paese che sta infliggendo una campagna di genocidio culturale contro le sue minoranze etniche e religiose, come l’incarcerazione di oltre 1 milione di musulmani uiguri, abbia la responsabilità di sorvegliare le pratiche sui diritti umani. È un ossimoro istituzionale.

Negli ultimi anni, la Cina ha acquisito una crescente influenza sugli organismi dei diritti umani delle Nazioni Unite e ha usato questa influenza per ostacolare la partecipazione della società civile e i meccanismi dei diritti umani per stabilire la responsabilità delle violazioni dei diritti umani. Questo è anche il motivo per cui gli organismi delle Nazioni Unite non hanno ritenuto la Cina responsabile dell’orrenda pratica del prelievo forzato di organi.

Lo scandalo morale non fa che peggiorare. Nonostante le crescenti prove dell’uccisione extragiudiziale in Cina per il prelievo di organi, l’OMS ha elogiato la Cina per le sue riforme sui trapianti di organi e le ha dato la guida della task force dell’OMS responsabile della sua supervisione. I funzionari hanno anche ammesso che la supervisione della Cina su questo tema si basa sull’autovalutazione della Cina. Di recente, la nostra organizzazione ha pubblicato un ampio rapporto di ricerca che illustra in dettaglio come il Partito Comunista Cinese abbia falsificato set di dati ufficiali sul trapianto di organi e le prove della vittimizzazione di musulmani uiguri e praticanti del Falun Gong.

La Cina ha conquistato la fiducia globale e ha usato il suo pugnale contro le istituzioni occidentali. Come dimostra la storia del comunismo, è tutto strategicamente solido, dall’infiltrarsi di organismi internazionali a sezionare in modo stragiudiziale quelli umani. Poiché la pandemia di coronavirus ha reso visibili i pugnali, è ora che anche noi smettiamo di sorridere. (Fonte: Washington Examiner,01/05/2020)