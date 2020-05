Dl ripresa: Carfagna, Governo non ha visione. Bisogna tagliare le tasse

Agenpress. “Il dl ripresa deve disegnare l’Italia di domani, proprio per questo deve fondarsi su una strategia ben precisa: riduzione delle tasse e sostegno a chi ha bisogno. Invece il governo manca completamente di una visione che, di certo, non uscirà fuori dai vertici notturni e dai continui rinvii del Cdm.

Anche una decisione di buon senso, come abbonare il pagamento dell’Irap di giugno alle aziende, è timida e insufficiente. L’Irap va abolita completamente, sostituendo con altre voci di spesa il finanziamento della sanità regionale e liberando le imprese da una imposta penalizzante e distorsiva. Il Paese ha bisogno di interventi ampi e strutturali, non di tanti micro-interventi.

Evidentemente manca il coraggio, le richieste dei partiti e dei ministri sono troppe e si preferisce governare per slogan e per piccoli aiuti a questo o a quel settore, senza lungimiranza. Un manifesto caso di incapacità da parte di chi, in questo momento, ha nelle mani le sorti di tutti noi”.

Lo afferma in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.