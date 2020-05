Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Incoraggiare voli low cost”

Agenpress. “Il turismo è il settore maggiormente colpito dalla pandemia. Il problema in questo momento non è la scarsa appetibilità delle città e dei luoghi, ma la impossibilità di arrivarci.

Questo dipende in buona misura dai voli low cost che trasportano la gran parte dei turisti middle class. E allora una strategia per aiutare il turismo, e dunque alberghi, ristoranti e imprese balneari, occorre quanto prima mettersi attorno ad un tavolo e fare di tutto per invogliare con proposte allettanti e rinnovate queste compagnie aeree. Si potrebbe partire convocando i vertici di Easy Jet, Ryanair e Wizz Air”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia Domenico Scilipoti Isgrò.