Silvia Romano, Santanchè (Fd’I): ancora molto da chiarire, troppe ombre

Agenpress. “Su questa vicenda c’è ancora molto da chiarire, al di là della gioia di aver riportato in Patria una connazionale sequestrata da 18 mesi, il Governo ne esce veramente distrutto: ammettendo per la prima volta nella storia di aver ufficialmente pagato il riscatto, ha messo nei fatti una taglia sulla testa dei molti Italiani impegnati in zone di guerra. Da oggi in poi quale credibilità internazionale avremo? Saremo moralmente responsabili di tutte le azioni offensive,che verranno messe in atto da un gruppo islamico ben connotato come estremista.

Ma il Premier Conte quando e’ andato all’aeroporto pensava ai flash dei fotografi e non ai morti ammazzati in nome dell’estremismo islamico: inoltre ormai è abituato a tutto ciò, d’altronde quando si è dilettanti e ci sia affianca con altrettanti incoerenti incompetenti e anch’essi dilettanti questi sono i risultati.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).