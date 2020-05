Meritocrazia Italia: presenta la prima Web Convention Nazionale sul Progetto Italia

Agenpress. Domani 15 Maggio alle ore 17:00, in diretta Facebook sulla pagina “L’Italia che Merita” e sulla piattaforma Zoom, avrà inizio la tanto attesa prima Web Convention Nazionale di Meritocrazia Italia. Considerato l’enorme interesse ed utilità, anche in periodo di emergenza sanitaria il Movimento non ha rinunciato al proprio mensile Convegno Nazionale, che già annovera un elevatissimo numero di partecipanti.

Il Webinar presenterà il “Progetto Italia” del movimento, ad oggi molto apprezzato da migliaia di Italiani e dalle Istituzioni per le concrete proposte formulate ai tanti problemi che affliggono l’Italia in questo attuale e straordinario contesto, aventi come unico obbiettivo quello di far riemergere la dignità del Paese più bello del mondo: l’Italia.

Particolare attenzione sarà dedicata ad illustrare le fattibili soluzioni alle attuali problematiche nel mondo del Lavoro, della Sanità, dell’Impresa e della Ricerca, con suggerimenti su possibili strategie da adottare e con l’obiettivo anche di cogliere le opportunità create dalla situazione contingente o dai piani di sostegno all’economia nazionale.

Al Webinar sarà altresì presentato il Book di Meritocrazia Italia che ha raccolto tutti gli elaborati e le proposte elaborate attraverso una serie di convegni e tavoli di lavoro, che l’associazione ha esternato per trovare una soluzione alle tante richieste di aiuto delle PMI, alle quali, appunto, è stato dedicato il tema del mese di Maggio.

L’evento, sapientemente moderato dal giornalista Rai, Attilio Romita, sarà aperto dai saluti istituzionali del Responsabile Dipartimento Internazionale di Meritocrazia, Maryna Vahabava, mentre i lavori saranno introdotti dal Responsabile Dipartimento Politiche Sociali e Lavoro di Meritocrazia Italia, Giuliana Albarella.

Al dibattito interverranno illustri relatori, quali: Alessia Fachechi (Consigliere Nazionale Meritocrazia Italia) Vincenzo Montesarchio (Oncologo Ospedale dei Colli) Romano Benini (Prof. Politiche del Lavoro “Sapienza” di Roma e conduttore Rai “Il Posto Giusto”), Eduardo Bianchi (Vicepresidente Nazionale ANCE) , Giovanni Perlingieri (Prof. Diritto privato “Sapienza” di Roma e Presidente ADP), Nicola Lener (Ambasciatore D’Italia negli Emirati Arabi, Saverio Moschillo (Imprenditore Founder dei Marchi Richmond – Husky – Menodier), e Stefano Giusti (Vicepresidente ATDAL).

A concludere questo interessante e ben strutturato evento saranno, come sempre, le attesissime parole del Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, il quale ha dichiarato: ” … Il popolo è smarrito, ha bisogno di una guida, ha bisogno di essere rappresentato con forza e coraggio. Al popolo bisogna dire la verità, e questo è il momento, proprio come ha fatto Meritocrazia nel progetto Italia, nel quale ha proposto significative proposte nel mondo del lavoro, dell’impresa, dei servizi sociale, della Pubblica amministrazione, dell’ambiente, ricerca, università, bandi europei…… il fine di Meritocrazia è quello di porre competenza e soluzioni sempre al servizio del Paese e mai contro nessuno; di ridare voce ai cittadini in questo periodo di particolare disaffezione politica, convinti che ci sia una Italia meravigliosa da vivere e raccontare Bisogna passare attraverso la competenza, perché la competenza permette a tutti di andare allo stesso passo………. Meritocrazia aiuterà tutti, soprattutto chi è più in difficoltà degli altri.”

Sarà possibile seguire l’evento dal proprio dispositivo ed interagire in diretta ponendo domande. Le iscrizioni al Webinar sono possibili effettuando la registrazione attraverso l’apposito portale accessibile alla pagina Facebbok: “L’Italia che Merita”.