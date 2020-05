Coronavirus, Daniela Santanchè (Fd’I): Arcuri è l’incoerenza fatta uomo

Agenpress. “Il Commissario Straordinario Domenico Arcuri, al Corriere della Sera ha dichiarato “Sui 50 cent critiche da ricchi”, mi domando se prima di parlare pensa oppure, parla così tanto per far prendere aria alla bocca???

Dando a Farmacisti e Distributore in sostanza dei “ladri”, mettendo in dubbio che non esiste remissione nel vendere le mascherine chirurgiche a 50 centesimi, quando anche solo non volendo speculare su una cosa così delicata, se si aggiunge il 22% di Iva, non possono venderle a meno di 61 cent, la matematica non è un opinione, inutile dire che gli viene ristorata la differenza se acquistano ad un prezzo maggiore, serve COERENZA, ha PROMESSO agli Italiani le mascherine chirurgiche a 50 cent? Un VERO commissario avrebbe mantenuto la promessa fatta, ma evidentemente non va più di moda.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).