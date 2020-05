Donald Trump presenta lo stemma delle forze spaziali Usa. Sembra ispirato a Star Trek

Agenpress – Donald Trump durante una cerimonia nello Studio Ovale, ha presentato la nuova bandiera delle Forze Spaziali statunitensi, la sesta branca delle forze armate Usa che ha istituito lo scorso dicembre.

Il logo somiglia incredibilmente a quello dello ‘Starfleet Command’ della storica serie tv ‘Star Trek’ e i social si sono scatenati.

“Lo Spazio sarà il futuro, in termini di difesa, offesa e molte altre cose”, ha commentato Trump durante la cerimonia. “E da quello che sento, sulla base dei rapporti, siamo già leader nello Spazio. Questo (evento) è solo per lanciare la bandiera ma stiamo lavorando da tempo”. La bandiera delle Forze Spaziali americane, che fanno capo all’Air Force, è blu scuro, con il delta simile al logo dell’Enterprise, l’astronave di Star Trek.

Le tre grandi stelle, spiegano dalla Casa Bianca, simboleggiano le 3 missioni delle Forze spaziali: organizzazione, addestramento ed equipaggiamento. E’ la prima nuova bandiera militare americana da 72 anni. Il compito delle Forze spaziali, costituite da circa 16.000 uomini, sarà quello di tutelare gli interessi americani in orbita come i satelliti e “mantenere il predominio statunitense” assediato da concorrenti come la Russia e la Cina. Durante la presentazione, Trump ha accennato anche ad un nuovo possibile asset militare che ha chiamato “un missile supersonico”, “17 volte più veloce di quelli oggi a disposizione”.