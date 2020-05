L’opinione di Roberto Napoletano. Dritti verso il disastro. La bomba sociale italiana da scongiurare

Il ministro della complicazione Gualtieri non si rende conto che il “decreto illiquidità” è stato un fallimento totale e mette il sigilo politico alla macchina burocratica e bancaria che continua a togliere il terreno sotto i piedi alle imprese che lo Stato ha chiusi e che non vuole risarcire. E c’è tempo anche per spartirsi seggiole e poltroncine. Imbarazzante.

Agenpress. Non hanno capito niente e continuano a non capire. Perché se avessero anche una vaga idea di quello che si prepara non ci dormirebbero la notte. La bomba sociale che hanno innescato con dinamite normativa pura fabbricata con le loro mani al ministero dell’Economia la si vede oggi a occhio nudo dentro le mura di casa degli italiani.

Tra qualche settimana la si potrà toccare fisicamente in fabbrica, nelle campagne e nelle strade. Non osiamo neppure pensare che cosa potrà succedere in autunno se la macchina amministrativa pubblica continuerà a avere campo libero con un ministro come Gualtieri che ha perso il bandolo della matassa e non si rende minimamente conto che ogni ora che passa in questo limbo vergognoso aumenta il numero di morti potenziali e reali di fame e da debiti.

