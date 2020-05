Meritocrazia Italia conclude la sua prima Web Convention

Agenpress. Si è appena conclusa la Web Convention di Meritocrazia Italia, con il quale il Movimento ha presentato all’intero Paese il proprio “Progetto Italia”, frutto di intenso lavoro e di confronto tra varie categorie del mondo del Lavoro, della Sanità, dell’Impresa e della Ricerca, a seguito anche di un appagante scambio di idee sotto il profilo tecnico, professionale, ma ancor di più personale.

Oltre 28.000 persone hanno assistito on line all’Evento, durante il quale si sono alternate rilevanti personalità, dirigenti del Movimento ed esperti del settore, su tematiche di grande interesse e di attualità, esponendo nel contempo concrete soluzioni e suggerimenti su possibili strategie da adottare in questo particolare contesto del nostro Paese; un enorme successo, moderato brillantemente dal giornalista Rai, Attilio Romita, che ha lasciato in tutte le persone un senso di speranza, perché la squadra di Meritocrazia Italia, ricca di personalità talentuose, capaci, creative e serie, è riuscita a dare conferma di possedere una marcia in più nell’affrontare i molteplici problemi che affliggono attualmente l’Italia.

Oggi, come ieri, il Movimento si è proposto quale culla della creatività, della cura e della formazione della Persona, per essere, luogo di rinascita intellettuale ed emozionale. Meritocrazia Italia, che assurge a diventare protagonista del tanto atteso “cambiamento”, e destinata rapidamente ad accrescere anno dopo anno la sua rilevanza a livello Nazionale ed Europeo, è’ la conferma che la serietà, la competenza e la tenacia, sono qualità alle quali è possibile ambire per il raggiungimento di qualsiasi traguardo.

Il successo del convegno, riconosciuto in maniera integrale dall’enorme partecipazione di pubblico, è andato oltre ogni più rosea aspettativa, e ciò è il frutto di intenso lavoro, affrontato con passione e dedizione. Il tutto è avvenuto con un tono disteso e coinvolgente, all’insegna di quei valori umani, come vicinanza, solidarietà e senso di appartenenza che, soli, possono oggi restituire il valore del senso di vivere e ridare spessore all’Italia.

L’Evento è terminato con le consuete e sempre tanto attese conclusioni del Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello: “Il popolo ha la necessità di sapere la verità, oggi si insegue la suggestione, non c’è programmazione… Meritocrazia Italia deve essere il megafono di chi non ha voce.. noi non siamo contro il Mes, ma la politica economica europea non puo’ essere gestita da un soggetto di natura privata… Meritocrazia Italia sposa l’art. 34 della nostra Costituzione… c’è un tricolore da salvaguardare, noi non vogliamo milioni di voti ma vogliamo che milioni di voti scelgano la Meritocrazia”.

Con queste riflessioni si sono quindi chiusi i lavori di una interessantissima e seguitissima discussione, nel corso della quale la vera politica si è intrecciata con l’autentica passione per il bene del Paese.

Il Webinar è stato registrato, e sarà possibile rivederlo sulla pagina Facebook di Meritocrazia Italia: “l’Italia che merita”.

Meritocrazia Italia ringrazia sentitamente tutte le persone che si sono collegate, e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il successo dell’Evento, sperando di mantenere con ognuno un rapporto professionale, collaborativo e produttivo, e con l’augurio di rivederli nel prossimo Convegno Nazionale, per portare avanti uno scambio che sia quanto più concreto e positivo.