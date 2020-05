Bergamo. Bimbo rimane incastrato in un cassonetto per la raccolta di abiti usati

Agenpress – Un bambino di 10 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato nell’ingranaggio di chiusura di un cassonetto per la raccolta di indumenti usati. Ad accorgersi dell’incidente è stata una donna di passaggio che ha dato l’allarme. Inutile la folle corsa in ospedale del 118, per il bimbo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri di Treviglio hanno aperto un’inchiesta per far luce sulla dinamica dell’accaduto.

Il bambino si chiamava Karim Abdou Bamba, era il secondo di cinque figli di una famiglia di Boltiere.

Trasportato d’urgenza in ospedale, il bambino è spirato poco dopo il suo arrivo al Papa Giovanni di Bergamo, dov’era stato trasferito in ambulanza in condizioni purtroppo disperate, dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dal cassonetto che è stato smontato. Nonostante il prodigarsi dei medici, le ferite da schiacciamento erano troppo gravi. Probabilmente sarà disposta l’autopsia.

Secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, il bambino si chiamava Karim Abdou Bamba, era il secondo di cinque figli di una famiglia di Boltiere.