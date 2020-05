Bonafede, Daniela Santanchè (Fd’I): Renzi difende le poltrone, è scandaloso

Agenpress. “Atto gravissimo aver fatto uscire dalle carceri 8000 detenuti e 500 pericolosissimi criminali, già solo questo – vergognoso ed inaccettabile – dovrebbe essere motivo di dimissioni immediate, ma il Ministro stesso se avesse un briciolo di dignità si dimetterebbe.

La cosa scandalosa è Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, che ha espressamente dichiarato che non voterà la sfiducia al Ministro pentastellato perché – cito testualmente – “A noi non interessa un sottosegretario ma sbloccare i cantieri e velocemente”, siamo alla follia, per lui è solo un fatto politico, qui non si tratta di “fatti politici”, qui si tratta di un Ministro della Giustizia totalmente inadeguato che dovrebbe andare a casa per direttissima senza se e senza ma.

La verità è che hanno paura di una crisi di governo, a loro interessa solo difendere le loro poltrone, perché se andassimo al voto sanno benissimo che andrebbero a casa!

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia su Twitter.