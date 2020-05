Sen Domenico Scilipoti Isgrò: “Ripristinare subito ambulatori, servizi Pta e reparti ospedalieri a Barcellona Pozzo di Gotto”

Agenpress. “Ha ragione il dottor Enzo Correnti, Presidente del Comitato Cittadino a difesa del Cutroni Zodda. E’ opportuno attuare il piano aziendale per il ritorno a Barcellona Pozzo di Gotto di qualificati reparti a tutela del diritto alla salute in un vasto territorio del messinese come Barcellona Pozzo di Gotto.

Per l’ emergenza Covid, infatti, sono stati soppressi gli ambulatori, il servizio PTA e reparti Ospedalieri. Chiedo che il Presidente Musumeci ed il competente assessore intervengano subito in merito”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.