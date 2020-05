Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Stato aiuti e non ostacoli baristi e ristoratori”

Agenpress. 1000 agenti a Roma per controllare la movida fuori da bar e ristoranti. In Puglia il Governatore Emiliano minaccia di chiudere i locali se si fermano fuori persone in assembramento. Siamo alla follia.

Lo Stato perseguita categorie già danneggiate come baristi e ristoratori dando responsabilità oggettiva a queste categorie di eventi assembramenti) che avvengono fuori dei locali. Baristi e ristoratori non possono fare da guardie della clientela per quanto accade al di fuori nella strada e non nei loro locali.

Aggiungo che militarizzare la Capitale e le altre città per la movida è mortificante per le stesse Forze dell’ Ordine che dovrebbero essere impegnate per ben altri scopi: la ricerca dei veri delinquenti”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò