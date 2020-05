Sicilia. Nave sbarca 400 migranti. Molti in fuga. Sindaco di Palma fornisce viveri

Agnepress – 450 migranti sono sbarcati in Sicilia. Circa 400 persone sono approdate sulla spiaggia di Palma di Montechiaro (Agrigento), lasciati a pochi metri da terra da una nave madre. Il sindaco Stefano Castellino, dopo aver radunato i migranti, ha portato loro mascherine, bottiglie d’acqua, di tè e ciambelle. Altri 52 profughi sono arrivati a Linosa con un’imbarcazione di circa 10 metri.

I migranti a piccoli gruppi sono immediatamente scappati lungo le strade e le campagne. Tanti si sono riversati sulla statale 115, in direzione Agrigento. Hanno chiesto acqua agli automobilisti in transito e di salire a bordo delle auto.

Una trentina di loro sono stati bloccati. Ricerche sono ancora in corso, mentre alcuni migranti sono stati segnalati in direzione di Agrigento. Lungo la strada alcuni sono seduti all’ombra degli alberi, secondo quanto riferito da automobilisti in transito.

Almeno tre le motovedette della Guardia costiera impegnate nella ricerca della nave madre. Polizia, carabinieri e militari della Capitaneria di porto stanno setacciando – fra strade e campagne – tutta l’area prossima al luogo dello sbarco.

Il sindaco Stefano Castellino ha portato ai migranti mascherine, bottiglie d’acqua, di tè e ciambelle. “Da quello che dicono i miei concittadini che hanno assistito ai momenti immediatamente successivi allo sbarco, sono state viste tantissime persone che scappavano per le campagne circostanti – ha raccontato il sindaco – . Pare che fossero circa 300 su due imbarcazioni (di cui non si ha traccia) e una trainava l’altra. Ricerche sono in corso, un altro gruppo di migranti, appena adesso, è stato rintracciato a Cala Vincinzina e altri lungo la strada verso Palma di Montechiaro”.