Agenpress. Gli assistenti civici? Una cretinata. Non ci serve istituire il corpo dei guardoni municipali che, tra le altre cose, non avrebbe nemmeno l’autorità e gli strumenti per far rispettare le regole.

Abbiamo già le Forze dell’Ordine per questo. Invito il governo a ritirare questa stupidaggine.

Lo dichiara, in una nota, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.