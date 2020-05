“Minacce gravi” al viceministro della Salute Sileri

Agenpress. I pubblici ministeri della Procura di Roma hanno aperto un’inchiesta per “minacce gravi” ai danni del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Oltre al viceministro vi sarebbe anche un alto dirigente in campo sanitario tra le persone coinvolte nell’inchiesta che per ora il provvedimento è stato aperto contro ignoti.

Il vice ministro Sileri è stato ascoltato dai magistrati: le minacce sarebbero relative alla sua attività politica, specie per la destinazione di fondi pubblici per l’emergenza Coronavirus.