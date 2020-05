Open Arms, Daniela Santanchè (Fd’I): processare un Ministro che fa il suo lavoro è da folli

Agenpress. “Nessuno stupore per il voto in giunta, d’altronde come si può accusare un Ministro che fa semplicemente il suo lavoro?

La difesa dei confini è uno dei compiti più delicati che ha il Ministro degli Interni, Salvini agì per il bene del Paese, e difese con le unghie e con i denti il nostro territorio, processarlo o indagarlo per una cosa del genere -che rientra tra l’altro nelle mansioni che ricopriva- sarebbe stato un offesa al popolo Italiano, spero che il Senato confermi il voto della giunta, perché tutto ciò è assurdo.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).