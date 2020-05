Bankitalia: Pompei (Deloitte): Fondamentale un piano strategico di lungo termine per rilanciare la nostra economia

Agenpress. “È fondamentale definire e avviare da subito un piano strategico di lungo termine per rilanciare la nostra economia e le nostre infrastrutture, ancor più alla luce delle incertezze legate alla pandemia. Condivido in pieno le parole del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. In tale contesto, è di primaria importanza l’attuazione di quel disegno organico di riforme che ci chiede anche la Commissione Europea con il Recovery Plan”.

Lo dichiara l’amministratore delegato di Deloitte Italia Fabio Pompei nel commentare le considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, lette oggi in occasione della presentazione della Relazione annuale sul 2019.

“Apprezziamo che Banca d’Italia voglia valorizzare Milano, principale piazza finanziaria del Paese, come centro di innovazione digitale di respiro europeo, con la costituzione di un luogo dedicato alla sperimentazione nel fintech.

Come Deloitte saremo pronti a fare la nostra parte. Milano è per noi una delle sedi principali a livello europeo e per il network ci sono in programma importanti investimenti in tecnologie e capitale umano. Un capitale umano, di cui ha parlato il Governatore, per noi fondamentale che ci vede in prima linea nella ricerca e nella crescita dei migliori talenti.

Lavoriamo infatti in un contesto che cambia molto rapidamente e per questo continuiamo ad investire per aggiornarci sui nuovi trend, sulle competenze più richieste e all’avanguardia: in questo modo possiamo continuare ad accompagnare i nostri clienti con rapidità ed efficacia verso il successo a cui ambiscono”.