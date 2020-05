2 Giugno, Daniela Santanchè (Fd’I): Conte non perde occasione per gettare fango sul centrodestra

Agenpress. “Il Centrodestra ha organizzato una manifestazione non molto lontano dall’Altare della Patria il 2 Giugno essendo una data importante per tutti gli Italiani volevamo deporre una corona dall’alloro in memoria al Milite Ignoto, ma il Governo Conte ha deciso di non darci questa possibilità, ma ovviamente come sua consuetudine lo ha fatto sapere tramite mezzo stampa, motivando il no con “impossibilità tecnica”, non contento tutto lo staff del nostro giullare di Corte ha ben pensato di raccontare ai mass media la sua versione dei fatti (distorta) screditandoci per l’ennesima volta, senza un apparente motivo!

In tarda serata Palazzo Chigi è corsa subito ai ripari e in una nota ha precisato che “…l’ufficio stampa di Conte e il suo portavoce non hanno avuto alcun ruolo nella diffusione della notizia.”

Rimango basita davanti a certi atteggiamenti totalmente fuori luogo, vorrei ricordare al Premier che la presunzione di sapere non da certezze, e prima di pensare “male” sarebbe il caso informarsi!”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).