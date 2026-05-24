Sparatoria nei pressi della Casa Bianca. Ucciso un uomo che ha aperto il fuoco contro gli agenti a un posto di blocco

AgenPress. I servizi segreti statunitensi hanno ucciso un uomo che ha aperto il fuoco contro gli agenti a un posto di blocco che ha portato alla chiusura temporanea della Casa Bianca.

La sparatoria è avvenuta poco dopo le 18:00, quando un uomo si è avvicinato al posto di blocco dei Servizi Segreti all’incrocio tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue NW, ha estratto una pistola da una borsa e ha aperto il fuoco contro gli agenti.

Gli agenti hanno risposto al fuoco e hanno sparato all’uomo che è stato trasportato in ospedale, dove è poi deceduto, ha dichiarato il Secret Service. L’agenzia ha aggiunto che la sparatoria è tuttora oggetto di indagine.

Secondo quanto riferito dai Servizi Segreti, anche un passante è stato colpito, ma non è ancora chiaro chi abbia sparato il colpo che lo ha ferito. Le sue condizioni non sono state immediatamente rese note.

Funzionari delle forze dell’ordine, informati sulla vicenda, hanno identificato il sospettato come Nasire Best che in passato l’uomo soffriva di problemi legati alla salute mentale.