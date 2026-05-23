Trump: “O li colpirò più duramente di quanto non siano mai stati colpiti, oppure firmeremo un buon accordo con l’Iran”

Agenpress. Il presidente Trump ha dichiarato che avrebbe incontrato i suoi negoziatori nel corso della giornata per discutere l’ultima offerta dell’Iran e che probabilmente avrebbe deciso entro domenica se riprendere la guerra.

Trump ha affermato che c’è una “solida probabilità del 50/50” di riuscire a concludere un “buon” accordo o di “farli a pezzi”. Secondo due fonti a conoscenza dei piani, il presidente dovrebbe tenere una teleconferenza con i leader del Golfo nel corso della giornata per discutere della situazione con l’Iran.

Attualmente si prevede che i leader di Egitto, Pakistan e Turchia saranno tra i partecipanti. Un alto funzionario israeliano ha dichiarato che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e i suoi collaboratori sono in contatto con la Casa Bianca in merito all’accordo in fase di negoziazione.

Trump ha dichiarato che incontrerà Steve Witkoff e Jared Kushner per discutere dell’ultima risposta dell’Iran. È prevista anche la partecipazione del vicepresidente Vance.

Il leader pakistano Asim Munir, che ha svolto il ruolo di mediatore tra le parti, ha lasciato Teheran sabato dopo aver incontrato alti funzionari locali e aver tentato di portare a termine un accordo.

L’accordo non è stato finalizzato, ma il Pakistan ha affermato che si sono registrati “progressi incoraggianti verso un’intesa definitiva”. La nuova bozza che Trump intende esaminare è scaturita dai colloqui tra Iran e Pakistan.

Trump ha affermato che accetterà solo un accordo che affronti questioni come l’arricchimento dell’uranio e il destino delle scorte esistenti dell’Iran. Tuttavia, è improbabile che tali questioni vengano risolte nel dettaglio nell’ambito del memorandum d’intesa che Stati Uniti e Iran stanno discutendo per porre fine alla guerra e avviare negoziati più approfonditi.

I mediatori regionali – Qatar, Egitto, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan – si sono adoperati nelle ultime 24 ore per colmare le lacune tra le parti. Hanno avuto numerose conversazioni telefoniche sia con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che con Witkoff.

“Penso che accadranno una di queste due cose: o li colpirò più duramente di quanto non siano mai stati colpiti, oppure firmeremo un buon accordo”, ha concluso Trump.