Kallas: “La Russia sta utilizzando missili balistici a medio raggio Oreshnik, sistemi progettati per trasportare testate nucleari”

AgenPress. Gli ultimi attacchi della Russia contro l’Ucraina, nei quali, come denunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, è stato utilizzato un missile balistico Oreshnik, dimostrano una “sconsiderata acrobazia nucleare”, ha affermato oggi Kaia Kallas, responsabile della politica estera dell’Unione europea.

“La Russia ha raggiunto una situazione di stallo sul campo di battaglia, quindi sta terrorizzando l’Ucraina con attacchi deliberati contro i centri urbani. Si tratta di atti terroristici efferati volti a uccidere il maggior numero possibile di civili”, ha scritto Kallas su X.

“Si dice che Mosca abbia utilizzato missili balistici a medio raggio Oreshnik, sistemi progettati per trasportare testate nucleari, e questo costituisce una tattica di intimidazione politica e un’audace acrobazia nucleare”, ha sottolineato Kallas.