Fase 2, Antonio Martino (FI): limitazione al contante idea pessima, rischiamo il baratro

Agenpress. “La meravigliosa task force scelta dal Premier Conte ha partorito con il Dottor Colao l’arma segreta per far ripartire il Paese “meno contante uguale meno evasione”…

Nulla di più contraddittorio perché nella vita reale la maggior parte di evasione avviene senza contante ma attraverso altri metodi. Non serve una laurea per capire che in un momento delicato come quello che stiamo vivendo non è la giusta mossa, tra le tante cose da non sottovalutare la limitazione al contante disincentiverebbe il turismo perché molti turisti stranieri che vengono in villeggiatura nel nostro Paese sono abituati ad usare il contante nei loro Paesi senza alcuna restrizione.

È il caso che il Dottor Colao riveda la sua strategia, perché così facendo rischiamo il baratro.”

Lo dichiara l’On. Antonio Mattino (Forza Italia).