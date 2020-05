Infrastrutture, Gianfranco Librandi (IV): il modello Genova va predisposto per tutte le città Italiane

Agenpress. “Avvio dei lavori del secondo lotto dello scolmatore del Bisagno opera fondamentale, finanziata durante il Governo Renzi darà la possibilità a Genova di rafforzare la sicurezza idraulica.

L’obiettivo è riuscire a realizzare opere di questa importanza in tutta Italia, in tutte quelle città che necessitano di essere messe in sicurezza, è una priorità per il nostro Paese non si può aspettare ulteriormente, è necessario intervenire subito!”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).