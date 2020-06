Prato. Ebbe figlio con studente 15enne. Insegnante condannata a 6 anni e 6 mesi

Agenpress – Il tribunale di Prato ha condannato a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale su minore la donna pratese, 33 anni, accusata di atti sessuali su minore e violenza sessuale e che nell’estate 2018 ebbe un figlio con un ragazzo di 15 anni, suo studente in ripetizioni private di inglese, nell’ambito di una relazione durata diverso tempo. Condannato anche il marito a 1 anno e 8 mesi per alterazione di stato civile per essersi attribuito la paternità del neonato.

I pm Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli avevano chiesto per lei 7 anni di reclusione e due anni per il marito. I difensori, avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri, avevano chiesto l’assoluzione per entrambi. La tesi dell’accusa – che sembrerebbe esser stata in gran parte accolta dal tribunale – era che la relazione sessuale tra i due andasse avanti sin da quando il ragazzo avesse ancora 14 anni, circostanza sempre negata dalla donna.