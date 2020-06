2 giugno. Di Maio, serve compattezza, la politica non semini odio e paura

Agenpress – “Hanno sorvolato i cieli della nostra splendida Italia. Da nord a sud, la gente alzando gli occhi al cielo ha visto il nostro tricolore, sfumato con eleganza e perfezione. Quel tricolore che ha unito il Paese e che oggi acquisisce un significato ancora più profondo.

Ci ritroviamo a celebrare un’insolita festa della Repubblica, che arriva nella fase finale di una pandemia che ha scosso il Paese intero”.

Lo scrive in una nota il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

“Una pandemia che ha seminato sofferenza e morte. Ma adesso è compito della politica evitare che tutto questo si trasformi in odio e paura. Un rischio che non possiamo permetterci. Quindi è necessario che tutte le forze politiche dimostrino senso di appartenenza a quel tricolore. Facciamolo con coraggio e responsabilità. Quel senso di responsabilità auspicato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fondamentale per la ripresa.

Mai come oggi serve compattezza, bisogna deporre le armi della propaganda politica e usare quelle del buonsenso.

Perché la gente ha bisogno di certezze, di prospettive, di sapere che da domani potrà tornare a una vita reale.

Lavoriamo intensamente per far ripartire il Paese e per restituire un sorriso ai cittadini. E cosa molto importante: restiamo uniti.