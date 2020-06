Fase 2, Vincenzo Zoccano (Vox Italia): Il Governo stanzia il bonus monopattino, ma dimentica le persone con disabilità

Agenpress. “Questa tanto sospirata Fase 3, sembra una grandissima utopia, oltre a non avere la minima guida per la riapertura di alcuni settori, come quello del turismo ad esempio, c’è un settore che la nostra maggioranza non considera proprio, parlo dei centri che si occupano di persone con disabilità, che per molte famiglie è di vitale importanza, e che, ad oggi, ahimè non riapre.

Possono riaprire ristoranti, negozi, bar, ma i centri che si occupano di persone con disabilità no! A questi ragazzi è stata stravolta la quotidianità, e per alcuni di loro vuol dire perdere ogni certezza e ritrovarsi così fragili davanti ad una realtà al quale non si sentono pronti; la quarantena di questi 3 mesi è stata difficilissima per tutti ma per loro è stato un inferno.

C’è ancora troppa confusione, troppe incertezze, e soprattutto poco equità nelle decisioni, non si può creare disomogeneità di trattamento su territorio nazionale demandando ogni decisione, quindi la massima discrezionalità alle regioni, e qualora questo avvenisse occorre mettere tutte le regioni nelle condizioni di dare i medesimi servizi, non si possono fare figli e figliastri. Auspico si faccia qualcosa in merito quanto prima. ”

Lo dichiara Vincenzo Zoccano (Vox Italia).