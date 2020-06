Gruppo Iccrea – Coronavirus e Prestiti alle PMI: finanziamenti per un totale di 790 milioni di euro

Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea ha concesso il 61% delle richieste pervenute per i finanziamenti fino a 25 mila euro, per un totale di 790 milioni di euro. Complessivamente, le BCC del Gruppo hanno erogato 925 milioni di euro, in base alle richieste secondo il Decreto Legge Liquidità.