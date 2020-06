Fabrizio Cicchitto (ReL): trojan evidenzia tecniche che hanno distrutto 5 partiti

Agenpress. “È in crisi quel circo mediatico giudiziario composto da alcuni pm e da alcuni cronisti giudiziari che ha gestito una quota rilevante di potere politico dal 1992 ad oggi.

Adesso tutto è caduto di livello ma il trojan ha messo in evidenza l’esistenza di tecniche che hanno distrutto ben 5 partiti eletti in Parlamento e che hanno sconvolto la vita politica italiana e che hanno costruito le premesse per 2 forze politiche quali il M5S e la Lega nella versione Salvini che non hanno alcuna cultura di governo e che rischiano di portare il Paese a sbattere nel momento della crisi più grave dal 1945 ad oggi.”

Lo dichiara Fabrizio Cicchitto (Presidente Riformismo e Libertà).