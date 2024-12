Gaza. Sullivan: penso che Netanyahu sia pronto ad un accordo. Israele non sia responsabile della terza carestia del XXI secolo

AgenPress – I colloqui su un accordo sugli ostaggi sono “a un punto in cui potrebbe essere fatto”, afferma il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, dopo aver incontrato Benyamin Netanyahu per affrontare la questione di un’intesa con Hamas per un cessate il fuoco a Gaza con il rilascio degli ostaggi.

Le immagini diffuse dall’ufficio del premier mostrano Sullivan mentre incontra ministri e alti funzionari della sicurezza, tra cui i direttori dello Shin Bet Ronen Bar, del Mossad David Barnea e il coordinatore del governo per i rapiti Gal Hirsch. Dopo gli incontri in Israele, Sullivan si recherà in Qatar e in Egitto, i due Paesi arabi che, insieme agli Stati Uniti, svolgono il ruolo di mediatori tra Israele e Hamas. Novantasei dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre rimangono a Gaza, compresi i corpi di almeno 34 morti confermati dall’Idf, secondo le ultime stime.

Le parti sono “vicine”, dice a Tel Aviv, e ora si tratta di “colmare quella distanza finale”.

Egli attribuisce i recenti progressi al cessate il fuoco in Libano, alla caduta del regime siriano e al “progresso militare di Israele contro l’infrastruttura, la formazione e la leadership di Hamas”.

“L’impatto che queste negoziazioni hanno oggi è diverso da quello del passato”, afferma.

Sullivan insiste sul fatto che “ciò che dobbiamo fare è entrare nella fase iniziale” di un accordo, “iniziare a produrre le release effettive, le immagini degli ostaggi accolti a casa dalle loro famiglie, come abbiamo visto durante la release [di novembre 2023]”.

“E poi i termini dell’accordo si basano sull’idea che ci saranno discussioni in corso, diplomazia, negoziazioni per passare dalla fase uno alla fase due”, afferma Sullivan, aggiungendo che “gli elementi di base e il quadro di base della [proposta di maggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden] sono ancora vivi e fanno parte delle discussioni che si stanno svolgendo oggi”.

Afferma che entrambe le parti e le amministrazioni Biden e Trump vogliono “vedere questo cessate il fuoco e questo accordo sugli ostaggi e vederlo ora, tutto questo fa parte del contributo americano a uno sforzo per produrre in ultima analisi un risultato qui”.

Sullivan afferma che gli Stati Uniti credono ancora che tre dei sette ostaggi americani a Gaza siano vivi, sebbene non abbiano prove definitive.

A Gaza, afferma, “Israele ha tutto il diritto, anzi il dovere, di attaccare i suoi nemici con tutte le sue forze”.

Ma, sul fronte umanitario, “nutrire bambini che muoiono di fame non danneggia la sicurezza dello Stato di Israele”.

“Dobbiamo assicurarci che Israele non sia responsabile della terza carestia del XXI secolo”, avverte.

Passando alla Siria, Sullivan afferma che Israele e gli Stati Uniti non hanno approfondito le condizioni che consentirebbero a Gerusalemme di sentirsi abbastanza sicura da ritirare le sue truppe dalla zona cuscinetto. “Ci aspettiamo che sarà temporaneo”.

“Li prendiamo in parola quando diciamo che questa è l’intenzione, mentre lavoriamo su un nuovo accordo che possa garantire la sicurezza di Israele alla luce dei rischi”, ha affermato.

“Ciò che Israele ha visto è stata una minaccia immediata, il crollo di una struttura che era in atto da molto tempo, e un potenziale per quel vuoto da riempire con una minaccia diretta e prossima proprio oltre il confine”, spiega Sullivan. “Quindi si è mosso per riempire quella minaccia che, dal punto di vista degli Stati Uniti, è logica e coerente con il diritto di Israele all’autodifesa”.

Aggiunge che gli Stati Uniti stanno dialogando con la Turchia “sulle nostre aspettative e su quella che riteniamo essere la strada migliore da seguire”, sul futuro della Siria e sulla sicurezza dei curdi.