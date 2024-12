Trovato a Damasco un uomo statunitense liberato dalla prigione siriana dopo 7 mesi di detenzione

AgenPress – Un cittadino americano, identificato in seguito come Travis Pete Timmerman, 29 anni, del Missouri, trovato giovedì nella periferia di Damasco ha dichiarato di essere stato arrestato dopo aver attraversato a piedi il Paese sette mesi fa per un pellegrinaggio cristiano, alimentando le speranze per gli altri cittadini stranieri dispersi in Siria .

L’uomo è stato visto l’ultima volta nella capitale ungherese, Budapest, a fine maggio.

Sembra essere tra le migliaia di persone rilasciate dalle famigerate prigioni siriane dopo che i ribelli hanno raggiunto Damasco nel fine settimana, rovesciando il presidente Bashar al-Assad e ponendo fine al governo della sua famiglia durato 54 anni.

Quando il video di Timmerman è emerso online giovedì, inizialmente è stato scambiato da alcuni per Austin Tice, un giornalista americano scomparso in Siria 12 anni fa. Il filmato mostrava un gruppo di uomini che gesticolavano verso un uomo pallido e scosso con la barba che giaceva sul pavimento, identificandolo come “un giornalista americano”.

Nel video, Timmerman è stato visto sdraiato su un materasso sotto una coperta in quella che sembrava una casa privata. Un gruppo di uomini nel video ha detto che era stato trattato bene e che sarebbe tornato a casa sano e salvo.

I ribelli hanno dichiarato di voler chiudere le prigioni di Assad, notoriamente dure, e di voler rintracciare coloro che torturano o uccidono i detenuti. “Li inseguiremo in Siria e chiediamo ai paesi di consegnarci coloro che sono fuggiti affinché si possa ottenere giustizia”, ​​ha affermato il leader dei ribelli Ahmed al-Sharaa, noto anche come Abu Mohammed al-Jolani.

Lunedì, un giorno dopo che i ribelli hanno preso il controllo di Damasco e rovesciato Assad, Timmerman ha dichiarato che due uomini armati di martello hanno sfondato la porta della sua prigione. “Pensavo che le guardie fossero ancora lì, quindi ho pensato che la guerra avrebbe potuto essere più attiva di quanto non sia stata… Una volta usciti, non c’è stata più resistenza, non c’è stato un vero combattimento.”