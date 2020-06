Cassa Dottori Commercialisti, Presidente Anedda: per il rilancio del Paese servono scelte coraggiose e condivise

Agenpress. “Bisogna ripartire dal coraggio che almeno in questa fase deve essere soprattutto dello Stato e della politica” – questo in sintesi il commento di Walter Anedda, presidente della Cassa dei Dottori Commercialisti, intervenuto oggi al convegno “Ripartire più forti. La nuova sfida delle aziende italiane, organizzato oggi da Quadrivio Group insieme ai Giovani imprenditori di Confindustria.

“La politica deve ritrovare il coraggio – prosegue Anedda – non solo di decidere, ma anche di coinvolgere, confrontandosi con imprese e investitori istituzionali per arrivare a scelte condivise puntando su investimenti di valore strategico per l’economia del Paese su un orizzonte di medio-lungo termine”.

“Come Enti di Previdenza privata – conclude Anedda – che capitalizzano oltre 90 miliardi di euro, aspettiamo di capire chi parteciperà agli Stati Generali dell’Economia annunciati dal Governo, perché anche questo darà una misura concreta della volontà di operare scelte coraggiose per il rilancio del Paese”.