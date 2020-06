Agenpress. Dopo lo storico processo ai nazisti tedeschi, viste le continue e confermate notizie, sarà doveroso istituire non solo una commissione d’inchiesta, ma forse anche una seconda Norimberga per accertare e punire eventuali colpe del regime comunista cinese per strage.

Lo studio di Harvard che parla di ospedali di Wuhan affollati già a fine agosto rafforza i sospetti sulla malafede di Pechino. Chiediamo verità e giustizia per i nostri morti.

Lo dichiara, in una nota, Matteo Salvini.