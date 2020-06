Coronavirus: Bergamini (FI) a Salvini, non confondere indagini con sentenze

Agenpress. “No, Matteo non è così. Non confondiamo le indagini con le sentenze, altrimenti non si fa altro che alimentare il circuito mediatico-giudiziario che in questi anni ha inquinato il dibattito politico”.

Lo scrive su Twitter Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia e condirettrice del Riformista, rispondendo a Matteo Salvini che ha commentato la richiesta della Procura di Bergamo di ascoltare il premier Conte, Speranza e Lamorgese affermando che “Dopo tante menzogne e attacchi vergognosi, giustizia è fatta: chi ha sbagliato deve pagare”.