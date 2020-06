Agenpress. “Voglio esprimere la mia vicinanza all’amico Luigi di Maio per le minacce ricevute in queste ore.” Così la Consigliera regionale del Lazio Valentina Corrado in un post della sua pagina ufficiale in riferimento alle minacce ricevute dal Ministro Di Maio.

“Una solidarietà sincera per chi non abbassa mai la testa, per chi dedica tutto se stesso per il bene del nostro Paese, per chi lavora notte e giorno sognando un’Italia migliore.

Forza Luigi!!!”