Francia: sulla metropolitana un tessuto anti coronavirus

Agenpress. A Lione, “Trajet”, tragitto – un’azienda specializzata in tessuti autopulenti e antimacchia, ha trovato una soluzione per rendere il trasporto pubblico più sicuro.

L’azienda ha sviluppato un velluto disinfettante e decontaminante, in grado di eliminare quasi il 100% della carica virale, grazie a un processo chiamato fotocatalisi.

Jérome Blanc, presidente di Trajet: “Siamo riusciti a integrare un conduttore, che possiamo chiamare un catalizzatore, nei nostri tessuti, che si attiva quando viene a contatto con i raggi ultravioletti. Lo scopo di questa reazione è ossidare i composti e trasformarli in molecole innocue, come l’acqua o il sale “.

Grazie alla luce naturale o artificiale, questo velluto è in grado di distruggere molti batteri, microbi e virus in solo 1 minuto. Anche i test condotti da laboratori indipendenti negli Stati Uniti e in Spagna hanno dimostrato la sua efficacia contro il coronavirus.

La rete di trasporto di Lione ha già dotato alcuni dei suoi treni della metropolitana di questo velluto. Altre città in Francia e nei dintorni potrebbero presto seguire questo esempio.