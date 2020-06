Fase 3: Adinolfi (Lega), Conte su recovery fund bluffa, noi tra i principali finanziatori

Agenpress. “Conte non prenda in giro gli Italiani. Qualsiasi cifra arriverà all’Italia dal Recovery Fund, sarà in gran parte finanziata dall’Italia stessa. Nessuno dice infatti che questi stanziamenti europei verranno raccolti con i contributi pro quota di partecipazione al bilancio europeo dei Paesi membri. E l’Italia, che è tra i principali contributori netti dell’Ue, sarà di conseguenza tra i principali finanziatori del fondo stesso.

Quindi se come trapela da più parti il nostro Paese riceverà circa 81 mld cosiddetti ‘a fondo perduto’ dovrà versarne all’Europa 60. In pratica, avremo a disposizione solamente circa 20 mld. Altra cosa gravissima è che questi soldi non arriveranno prima del 2021 e solo dopo mille controlli da parte dell’Ue. La crisi è adesso, ma dall’Europa, fino a oggi e per i prossimi mesi, non si vedrà un euro”.

Così Matteo Adinolfi Eurodeputato della Lega.