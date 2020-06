Stati Generali. Paolo Capone, Leader UGL: “Disponibili al dialogo con il Governo”

Subito nuovi investimenti e ‘Flat tax’ per far ripartire l’economia

Agenpress. “L’UGL parteciperà agli Stati Generali convocati dal Presidente del Consiglio per discutere delle misure prioritarie per far ripartire il Paese. Auspichiamo che da parte del Governo ci sia una reale disponibilità ad ascoltare, pertanto confidiamo che non si tratti della solita passerella pubblicitaria. In occasione dell’incontro con le parti sociali, che si terrà lunedì 15 giugno alle ore 14.00, presenteremo una serie di proposte volte a favorire la ripresa economica e la creazione di nuovi posti di lavoro.

In tal senso riteniamo necessario adottare quanto prima un piano ‘Marshall’ di investimenti in piccole, medie e grandi opere sul territorio in grado di incentivare l’occupazione. Al fine di rilanciare i consumi e dare liquidità alle imprese, inoltre, è indispensabile una riduzione del carico fiscale mediante misure come la ‘Flat tax’ e il taglio del cuneo fiscale. Occorre infine avviare una poderosa opera di sburocratizzazione e semplificazione per far ripartire i cantieri e incentivare la produttività.”

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, il quale parteciperà all’incontro con il Presidente Conte e le parti sociali, in occasione degli Stati Generali dell’economia.