M5S, Daniela Santanchè (Fd’I): Pentastellati sempre peggio, chiariscano immediatamente in Aula quanto emerso

Agenpress. “La notizia di questa mattina del finanziamento che avrebbe ricevuto Casaleggio Senior dal Venezuela è sconcertante, altrettanto sconcertante è la predisposizione del movimento per il regime Venezuelano, tant’è che l’Italia è stata isolata sia a livello Europeo che occidentale.

Se dovessero confermare quanto riportato dal quotidiano spagnolo, che, Maduro attuale presidente del Venezuela all’epoca dei fatti Ministro degli Esteri sarebbe un fatto gravissimo, inaccettabile e non dovrebbe passare in cavalleria, ma soprattutto spiegherebbe perché tanta simpatia da parte dei pentastellati nei confronti del regime di Maduro.

E’ necessario che il Governo chiarire prima di subito in Aula, e mi auguro la magistratura non abbia tempi biblici nel far luce su quanto emerso.”

Lo dichiara la Senatrice Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia).